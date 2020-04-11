فيديو: محامي حياة الفهد يهدد: سنحاسب أمام القضاء كل من طعن في دينها وعرضها

برر مجبل الشريكة، محامي الفنانة الكويتية حياة الفهد، في مقابلة تلفزيونية، أسباب لجوئه إلى القضاء لمحاكمة المسيئين لموكلته، منوها إلى أن السبب الرئيس وراء ذلك هو الطعن في دينها وعرضها.

وقال الشريكة انه لن يسكت على هذه التجاوزات، وأن الكويت بلد قانون وأن كل معتدي سيحاسب.

وأوضح المحامي الكويتي في تصريحات تلفزيونية، أنه كان من الأجدر بالنسبة لمن قاموا بسب أو طعن الفنانة الكبيرة حياة الفهد أن يلجأ للقضاء؛ لأننا لسنا في غابة، مبينا أن هناك الكثير من الحيل القانونية التي يمكن اللجوء إليها بشأن قضية حياة الفهد مع المسيئين فقال: "موكلتي لم تُخطئ بحق أي شخص سواء من سبها أو تعدى عليها أو غيرهما؛ لأن حديثها كان عاما".

وأكد مجبل الشريكة أن حياة الفهد، عرضت وجهة نظرها ولم تقصد جنسية معينة، متابعا: "يمكن أن يتم تكييف ما قالته حياة الفهد على أنه تعبير عن رأي كفله الدستور وبالتالي يبنى على إدانة من تعرض لها"، وأشار إلى أن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وأنه يكفي للمحكمة أن تشكك في صحة الاتهام لتقضي للمتهم البراءة.وأردف محامي حياة الفهد بالقول: "من يعتقد أنه صاحب مصلحة وتضرر من حديث حياة الفهد فليلجأ للقضاء"، مشددًا على أن ما صرحت به حياة الفهد انتفى به ركن العلانية ولا يوجد به قصد جنائي ولم تحدد شخصًا بعينه والكلام الذي قالته يعد في عرف القانون مجازا".

وواصل "الشريكة" قائلا أن حياة الفهد لم تقل شيئًا يدينها فقد تحدثت عن تجار الإقامات والعمالة السائبة، مبينًا: "هذه العمالة شفناهم اليوم بسبب وجودهم مو قادرين نجيب عيالنا إلى الكويت".

واستطرد المحامي الكويتي قائلا: "القضايا التي سيتم رفعها لن تكون في الكويت فقط وهناك اتفاقيات بين مكاتب خارج الكويت منها مصر والعراق"، كاشفًا عن التحريات التي تمت ضد المسيئين فقال: "هناك بعض الحسابات المسيئة التي تم رصدها لم تنطلق من مصر ولم يكن لهم (فولورز) وهذا يثير الشكوك وبالتالي فالمسيئون للفنانة الكويتية ليسوا من مصر بل إن البعض أنشأ حسابات خصيصًا للنيل من سمعة وكرامة حياة الفهد فقط".

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