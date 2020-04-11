حصرياً: أزمة قلبية لممثلة مصرية في بيروت خلال تصوير مسلسلها الرمضاني



في وقت كانت الفنانة المصرية هالة فاخر مشغولة خلال تصوير مسلسلها "نساء من دهب" الذي تغير اسمه إلى " سكر زيادة" مع كل من نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب في بيروت، تعرضت الممثلة هالة فاخر لأزمة قلبية حادة.

إقرئي أيضًا:

هذا ما ينتظركم في مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان في رمضان



ونقلت على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية قسطرة، وتبين أنها بحاجة إلى عملية قلب مفتوح.

Advertisements



الاطباء اكدوا أن الحالة ليست مستعجلة، وعليه قررت فاخر تاجيلها لحين عودتها الى القاهرة.



ولم يعرف بعد ما إذا كانت مشاهد هالة المتبقية ستحذف، ام سينتظر فريق العمل تحسن صحتها لاستئناف التصوير، خصوصاً أن دورها في المسلسل الذي يصارع الوقت للحاق برمضان.



يذكر ان زميلات هالة لم يقمن بزيارتها في المستشفى خوفاً من عدوى قد يلتقطنها، واكتفين بالاطمئنان عليها بواسطة الهاتف.



يبقى ان نذكر ان هالة كانت تدخن ثلاث علب دخان، واقلعت فجاة ما ادى الى انتكاس وضعها الصحي والنفسي.