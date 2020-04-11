جانسو ديري تسخر من توبا بويوكستون: لا تمت إلى الأنوثة بصلة

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دعت النجمة التركية جانسو ديري زميلتها توبا بويوكسون لإصلاح نفسها ومعالجة عقدها النفسية.
وجاء هجوم جانسو على توبا دون أن تذكر اسمها، بسبب هجومها على زميلاتها اللواتي لعبن مشاهد جريئة مع أنها لعبت تلك المشاهد أيضًا، زادت أمس جرعة هجومها لتتهكم على جسدها.
وفي تصريح لها، قالت جانسو رداً على سؤال حول أجمل أجساد الممثلات التركيات وذكرت نفسها كونها انتُخبت كملكة جمال لتركيا منذ سنوات، وعندما ذكر أمامها اسم توبا بويوكستون علّقت: “هل تمتلك جسدًا أساسًا”.
جانسو ديري
تابعت: “جسدها يشبه أجساد الرجال، ألا تعتقد ذلك يا رفيقي؟ ثمّ تخرج وتقول لا ألعب المشاهد الجريئة، الجرأة تحتاج للقليل من الأنوثة”.
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يذكر ان توبا حلت اكثر من مرة بطلة على اعمال رفضتها جانسو منها " جسور والجميلة" و" العشق الاسود".
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