كريم محمود عبدالعزيز يرزق بمولودة جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز بمولودة جديدة.

الفنان محمد محمود عبدالعزيز، شقيق كريم، أعلن هذا الخبر السعيد، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، كاشفا عن اسم مولودة شقيقه، وهو “حبيبة”.

محمد محمود عبدالعزيز كتب: “ما شاء الله ‏ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله، ربنا رزقنا بحبيبة كريم محمود عبد العزيز، مبروك نورتي الدنيا”. ‏

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ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز، كضيف شرف في مسلسل “الاختيار”، من بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2020 على شاشة قناة ON، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

ويظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز بشكل مختلف في المشاهد التي يقدمها مع المنسى أسطورة الصاعقة، أمير كرارة، الذى تدور حوله أحداث المسلسل.

كما يشارك كريم، في بطولة فيلم “موسى”، بجانب الفنان إياد نصار، والذي توقف تصويره لحين الانتهاء من مسلسلات شهر رمضان المقبل 2020.

والفيلم يكشف عن أول روبوت فى الشرق الأوسط، ويمر بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.