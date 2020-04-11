تامر حسني يحذر جمهوره من منتحل شخصيته وينوي مقاضاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذر الفنان المصري تامر حسني جمهوره وأصدقائه من شخص ينتحل شخصيته ويقلد صوته، معلنا مقاضاته له.

تامر كتب، عبر خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “يا جماعة معلش هو مش وقته بس في ‏شخص فاضي بيكلم الناس وبيقلد صوتي، معلش خلوا بالكم عشان هو شكله فاضي بزيادة، وبيكدب وعمال يغني ويبعت إهداءات ‏وللأسف في ناس مصدقاه وفاكرينه أنا”.‏

وأضاف: “للتوضيح أنا مبتكلمش على أي برامج ولا أبليكيشن ولا أي حاجة خاصة غير البوست اللي بنزله على صفحتي ‏أو حسابي الخاص، وحالا الشخص الكداب ده بيحصل معاه إجراء قانوني، مكانش نفسي أعمل كده بس ده انتحال شخصية”.‏

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ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان تامر حسني مسبقا بأنه سيتكفل بمصاريف علاج الملحن خالد عادل على نفقته الخاصة ولكنه ينتظر تحسن بسيط في حالته الصحية ليستطيع نقله من مستشفى شبرا العام التي يتلقى فيها العلاج إلى أخر مستشفى خاص.

ويعاني خالد من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة وورم على المثانة وتسمم دموي حاد والتهاب كلوي حاد برجله الاثنين وارتفاع في أنزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد وفشل كلوى مزمن.

من أبرز أغاني خالد عادل “نظرة عين” و”من أول يوم عرفتك” لمصطفى قمر، و”انسى الدنيا” لحميد الشاعري.