ديانا حداد: لهذا السبب رفضت التمثيل

أكدت الفنانة ديانا حداد الى أن تجربة التمثيل شائكة جدًا، وهي تجربة محفوفة بالمخاطر.

ورداً على سؤال حول مشوارها الغنائي الطويل، لماذا لم تفكر في خوض التمثيل مثل كثير من المطربات؟ أكدت “حداد” في حديث مع “العربية.نت” ان تجربة التمثيل شائكة جدا، وهي ليست مضمونة وتخلد المطرب بطريقة آمنة، بل هي تجربة محفوفة بالمخاطر. فمطربون خاضوا التجربة ولم يحققوا أي شيء بل وأساءوا لأنفسهم ومنهم من مروا مرور الكرام ولم يشعر بهم أحد. وهذا المجال إذا لم تتواجد به بعمل جيد وفكرة مهمة، فلا يجب أن تخاطر أبدا ولهذا أنا رفضت الكثير. فقد عرضت عليها نصوص مصرية ومسلسلات بدوية، ومسلسل عربي مشترك خلال الفترة الأخيرة، ولم تشعر أن هذه التجارب ستضيف لها.

ورداً على سؤال هل لا زالت تشعر بالخوف الى هذه الدرجة خاصة من التمثيل؟ شددت انها لا تعتبر ما تشعر به خوف بقدر ما هو حرص، فهي لا تخاف حاليًا من أي شيء بعد هذه التجارب الطويلة، لكن تقدر نفسها وتعرف ما يمكن أن يكون جيدا لها أو غير جيد، و كل إنسان لابد أن يكون لديه قدر من الجرأة، وكسر الخوف ولابد أن يكون لدى الإنسان أفكار جديدة تخرجه من الروتين.

آخر أعمال ديانا حداد أغنية مصورة بعنوان “ما حد يحس بالعاشق” كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج “شهاب”، أطلقتها بمناسبة عيد الحب في فبراير الفائت.