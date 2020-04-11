شكرا لقرائتكم سيد رجب للعربية.نت: نجوميتي تأخرت وهذا جديدي بالدراما والسينما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيد رجب فنان من العيار الثقيل أثبت في كل عمل أنه ممثل من طراز نادر يجيد التقلب بين الأدوار، وتجسيدها بطريقة بسيطة وعميقة، مما حقق له نجاحا كبيرا في كل أعماله، وأصبح علامة مسجلة للإتقان والتميز.

وفي حواره مع "العربية.نت"، تحدث سيد رجب عن مشاركته الأخيرة في مهرجان الأقصر وفيلمه الجديد "حبيب"، ومشاركته مع النجمة منى زكي في مسلسل "تقاطع طرق"، كما كشف عن فيلمه الجديد مع النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

سيد رجب

*تم تكريمك بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. فماذا يعني لك هذا التكريم؟

**سعدت جدا بمشاركتي في مهرجان الأقصر وتكريمي، وكانت المرة الأولى التي أحضر فعاليات المهرجان، والأقصر بوصفها بلد صعيدية تذكرني بأجدادي وأقاربي لأني أصلا صعيدي من بلدة اسمها "جرجا" ما بين سوهاج وقنا، لذلك فالجنوب قريب مني، والأقصر مدينة جميلة تشعرنا بالفرحة وأننا في قلب مصر العريقة.

*نجحت وتألقت في فترة ليست بعيدة رغم أنك فنان مخضرم وتمارس الفن منذ سنوات طويلة، فكيف تحقق هذا النجاح وما سبب تأخره؟

**النجاح قسمة ونصيب، وأنا اجتهدت كثيرا حتى أحقق النجاح الذي أتمناه، وفكرة انتشاري ومعرفة الناس بي والنجاح الذي تحقق في السنوات الأخيرة هو نصيب، وحياتي بها مراحل كثيرة ليس جميعها ناجح لكن كنت راضيا بما كتبه الله وأمارس استمتاعي بالفن، ولكني أعتبر نفسي دؤوبا جدا وصممت أن أنجح ووضعت هدفا أمام عيني حتى حققته.

وبالفعل تحقق في فترة متأخرة، وقبلها كنت ممثلا مسرحيا وسعيدا أيضا لكن بالنهاية لا أحد يكره أن يكون أكثر نجاحا ونجومية، وعلى الجميع أن يتبع الدأب والمثابرة حتي يحصل على ما يتمنى مهما تأخر ذلك.

سيد رجب

*مسلسل "أبو العروسة" من الأعمال التي حققت نقلة في مشوارك الفني وجعلتك جزءا من كل بيت مصري، حدثنا عن هذه التجربة؟

**هذا العمل من أجمل الأعمال وأقربها إلى قلبي، وأنا أعتز به جدا ودور "أبو العروسة" من أحب الأدوار التي جسدتها.

ونجاح المسلسل كان عظيما وحقق طفرة لم نكن نتخيلها جميعا، رغم أننا كنا نتمناها، والجميل أن المسلسل أصبح مسلسلا عائليا يخاطب الأسرة المصرية والعربية، وأصبح جزءا من كل بيت وهذا شيء عظيم جدا وانتصار حقيقي في وجهة نظري.

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*ما العناصر التي تجذبك للقيام بالمشاركة في عمل فني وما الأدوار التي تتمنى تقديمها؟

**يهمني في أي عمل أن يكون المخرج جيدا والدور جيدا والمنتج جيدا، وفي هذه الحالة ليس لدي أي مخاوف واثق أن العمل سيكون جيدا لأن العناصر الأساسية متوافرة في المشروع الذي سنقدمه، وأنا أحب تجسيد كل الأدوار سواء تاريخية، شعبية، إنسانية، اجتماعية، أيا كان الدور المهم أن يكون حقيقيا وإنسانيا وبه تنوع وصدق، وحقيقي أحلم بتجسيد كل الأدوار، لكن أتمني تقديم دور كوميدي مكتوب بشكل جيد مع توافر عناصر الإنتاج والإخراج والسيناريو الجيدة.

*حدثنا عن فيلم "حبيب" الذي يعتبر أحدث أعمالك الفنية؟

**فيلم "حبيب" تأليف وإخراج شادي فؤاد وشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بـ"أيام قرطاج السينمائية"، كما شارك بمهرجان الأقصر الأخير.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "حبيب"، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها "حبيب"، والفيلم يشارك في بطولته سلوى محمد علي، وعلي صبحي.

وقد أثر في أن مخرج فيلم "حبيب" خريج معهد السينما وقدم فيلما قصيرا من قبل، ورغم أن أي ممثل قد يخاف من خوض تجربة بهذا الشكل، لكن أنا تحمست جدا عندما قرأت السيناريو ووجدته جيدا والفكرة جديدة ومحكمة، كما وجدت المخرج "فاهم كويس" ولديه وجهة نظر تحترم جدا، وقد ساعدنا بعضنا حتى خرج الفيلم بشكل جيد وأعجب الناس.

سيد رجب

*تشارك مع النجمة منى زكي والمخرج تامر محسن في مسلسل "تقاطع طرق" فما التفاصيل؟

**المسلسل هو عودة للنجمة منى زكي، ويشارك في البطولة محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج، وأجسد شخصية رجل غامض يدعى "بدر" وهي شخصية مهمة ومؤثرة ولن تتضح تفاصيلها إلا من خلال الأحداث، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجميع، وأنا سعيد بالعمل مع الفريق بأكمله خاصة منى زكي، فالعمل معها مختلف هي والمخرج المميز تامر محسن.

لوحة للفنان سيد رجب

وماذا عن فيلمك الجديد مع أحمد عز وكريم عبدالعزيز؟

أشارك مع كريم وعز في فيلم "كيرة والجن" عن رواية "1919" وقد صورنا عددا كبيرا من المشاهد، وهو عن قصة ورواية لأحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك فيه نخبة كبيرة جدا من النجوم منهم هند صبري وروبي وأسماء أبواليزيد، وأجسد شخصية رجل يدعى "الهلباوي"، وهو من المقاومين للاستعمار الإنجليزي سنة 1919.