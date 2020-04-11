عن زواجها بمسلم.. كارول سماحة: "أعيش ديانتي المسيحيّة ونصل بالديانتين لنفس القيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة كارول سماحة رسالة لمتابعيها عبر موقع "تويتر"، وذلك ردًا على التعليقات التي تلقتها من البعض، بشأن كونها مسيحية الديانة متزوجة من شخص مسلم، وهو رجل الأعمال وليد مصطفى.

وكتبت كارول: "٧ سنوات من حياتي الزوجيّة في ‎مصر مع زوجي وليد المسلم.. أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة" .

وتابعت: "لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف.. لكنّنا في كلّ مرّة نرانا نصل بالديانتين إلى نفس القيم السامية: المحبّة، التسامح والعطاء".

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وأضافت: "عندما قرأ زوجي، أمسِ، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك ١٠٠ سبب لمناقشة ديني؛ فأنا لدي ٢٠٠ سبب لأناقش دينك! فما الغاية من الدخول في متاهات الإختلاف ما دام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟!".

جدير بالذكر أن كارول سماحة أعلنت مؤخرًا استئنافها كتابة أغنية جديدة، كانت بدأت في كتابتها السنة الماضية، وعنوانها "قصة حياتي عالمسرح".