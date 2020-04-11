كيف احتفل الفنانون بعيد الفصح المجيد وسبت النور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم المختلفة بـ"السوشيال ميديا" على الاحتفال بعيد الفصح المجيد وسبت النور، من بينهم:
كارول سماحة
نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "المسيح قام.. حقا قام.. سبت النور".
نوال الزغبي
كتبت الفنانة نوال الزغبي، عبر تويتر: "عيد فصح مجيد سعيد على كل شخص".
دينا حايك
نشرت الفنانة دينا حايك، صورة عبر تويتر، وعلقت: "لأنك بموتك وقيامتك، خلصت العالم.. نورنا يا رب واحفظنا واحفظ شعبك.. المسيح قام، قام حقا ونحن شهود على ذلك.. فصح مجيد".
وائل كفوري
كتب الفنان وائل كفوري، عبر تويتر: "هذا هو اليوم الذي صنعه الرب.. فلنفرح، ولنتهلل به.. المسيح قام من بين الأموات".
سيرين عبد النور
أعادت الفنانة سيرين عبد النور، نشر تدوينة إليسا بمناسبة عيد الفصح، عبر تويتر: "قيامتك غيرت مجرى التاريخ وأعطيت البشرية أمل ورجاء، أعطينا هذا الأمل بهذه الأيام بالذات.. المسيح قام.. حقا قام"، وعلقت:"ونحن شهود على ذلك".
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