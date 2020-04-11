رانيا يوسف: "الكلب هو الوحيد على الأرض اللي يحبك أكثر من نفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها مع كلبيها، وهي تقود دراجتها، وذلك عبر حسابها على "تويتر".

وعلقت رانيا، قائلة : "الكلب هو الشيء الوحيد على الأرض الذي يحبك أكثر مما تحب نفسك".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، شاركت فى الحملة التى دشنها عدد من الفنانين مؤخرا، للدفاع عن الحيوانات الأليفة التى تم تسريبها للشوارع من قبل أصحابها تخوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد انتشار شائعات تفيد بنقلها للعدوى.