رامي جمال يهنئ أكرم حسني على "رجالة البيت".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص الفنان رامي جمال، على تهنئة الفنان أكرم حسني على مسلسله الكوميدي "رجالة البيت" المقرر عرضه في رمضان المقبل. وكتب رامي، عبر تويتر، موجها التهنئة: "مبروك مقدما يا صديقي المبدع"، ليرد عليه أكرم: "الله يبارك فيك يا حبيبي". مسلسل "رجالة البيت" يعرض في رمضان المقبل على قناة on e، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، وتعتمد أغلب أحداث العمل على أحمد فهمي وأكرم حسني، بالإضافة إلى ويزو وبيومي فؤاد وعارفة عبدالرسول، تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندي.

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