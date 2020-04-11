"نتفليكس" تطرح "Extraction" في 24 أبريل.. تعرف على قصته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تطرح شبكة "نتفليكس" الرائدة في مجال الترفيه عالميًا، فيلم " Extraction" بطولة كريس هيمسورث، لمستخدميها وذلك في 24 أبريل الجاري.
تدور أحداث الفيلم حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة تعد أخطر عملية إنقاذ سيقوم بها في حياته، إذ تم اختياره لاستعادة الابن المخطوف لأحد أكبر عتاة الجرائم الدولية المسجونين.
ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، إذ تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت. هذا الفيلم المليء بالإثارة والحركة والتشويق من إخراج سام هارجراف.
فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.
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