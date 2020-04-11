"سينرچي" تروج لـ"ليالينا" بالكشف عن صور جديدة لأبطاله.. بينهم غادة عادل وصابرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت شركة "سينرچي" المنتجة لمسلسل "ليالينا"، ضمن خطة ترويجها للمسلسل على الكشف عن صور جديدة لمجموعة من أبطاله.

يظهر في الصور كل من إياد نصار، غادة عادل، صابرين وخالد الصاوي، مرتدين ملابس الشخصيات التي يجسدونها في المسلسل، وتنتمي لحقبة زمنية غير معاصرة.

"ليالينا" من المقرر عرضه على قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما في السباق الرمضاني المُقبل، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.