محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت شركة "سينرچي" المنتجة لمسلسل "ليالينا"، ضمن خطة ترويجها للمسلسل على الكشف عن صور جديدة لمجموعة من أبطاله.
يظهر في الصور كل من إياد نصار، غادة عادل، صابرين وخالد الصاوي، مرتدين ملابس الشخصيات التي يجسدونها في المسلسل، وتنتمي لحقبة زمنية غير معاصرة.
"ليالينا" من المقرر عرضه على قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما في السباق الرمضاني المُقبل، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر "سينرچي" تروج لـ"ليالينا" بالكشف عن صور جديدة لأبطاله.. بينهم غادة عادل وصابرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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