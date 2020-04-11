نادية الجندي تنشر صورًا من كواليس "سكر زيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورا لها من كواليس مسلسل "سكر زيادة" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكتبت نادية، عبر حسابها على انستجرام: "صباح التفاؤل والأمل.. من كواليس تصوير مسلسل سكر زيادة، رمضان ٢٠٢٠".

"سكر زيادة"، مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة الغير تقليدية.

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والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبدالباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة.