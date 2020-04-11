صور| حياتهما تتغير بظهور والدهما.. قصة "2 في الصندوق" لميرغني وأوس أوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة MBC مصر ضمن خريطتها البرامجية في رمضان 2020، المسلسل الكوميدي "اتنين في الصندوق"، بطولة الفنان حمدي الميرغني والفنان محمد أسامة "أوس أوس".

مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذين يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل، وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهما للأبد بظهور والدهما الحقيقي، ما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.

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المُسلسل كتبه لؤي السيد، وأخرجه محمد مصطفى، وتم تصوير جانبٍ من أحداثه ببعض المدن المغربية، يشارك في بطولته مع حمدي الميرغني، و"أوس أوس"، كل من: "صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، وانتصار"، وعدد من ضيوف الشرف منهم: "مُصطفى قمر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن".

يُعرض مُسلسل "2 في الصندوق" حصريًا عبر شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُقبل.