إيمي طلعت زكريا: "كنت بخاف أشوف الصورة دي في يوم من الأيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لـ"اللافتة" الموضوعة على قبر والدها، ومدون عليها آية قرآنية وتاريخ رحيله.

وكتبت في تعليقها على الصورة التي نشرتها على موقع "انستجرام": "من أول ما كبرت وحسيت بحب وحنية أبويا.. كنت بخاف اشوف الصورة دي يوم من الايام.. واقول لنفسي انا وقتها هعمل ايه.. انا ممكن اموت".

وتابعت: "بس ربنا كبير أوي، وبيصبر على فراق حبايبنا، بس مش بيخلينا ننساهم، كفاية انه كان راجل واب عظيم".

وأضافت: "ربي انه ليس معي، ولكنه في قلبي، في دعائي دائما، انتقل الى جوارك، ولكنه موجود في كل تفاصيل حياتي، إلهي ارحم أبي بقدر ما تمنيت له البقاء".

يُذكر أن الفنان الكوميدي طلعت زكريا، توفي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، إثر تدهور حالته الصحية، ليتوفى هناك.

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