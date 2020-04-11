تراند اليوم : بفيروس كورونا.. الموت يفجع فنان مصري شهير

أعلن الفنان والمطرب المصري عصام كاريكا، عن وفاة عمة بسبب فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

قال عصام كاريكا، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :"في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الڤيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا باإذن الله".

يذكر أن عصام كاريكا هو مطرب وملحن مصري وموزع مويسقي، وشارك في التمثيل أيضًا، كما قدم عدة ألحان إلى الكثير من أشهر المغنين العرب منهم عمرو دياب، ديانا حداد، حمادة هلال.