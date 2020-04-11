تراند اليوم : صدمة.. وفاة فنانة شهيرة بجرعة مخدرات زائدة



حالة من الصدمة انتابت زملائها عقب إعلان عائلتها عن وفاتها، نتيجة تناولها جرعة مخدرات زائدة.

حيث أعلنت عائلة الفنانة الشابة ومغنية الراب الأميركية شينا روجرز 25 عاماً، من خلال إدارة أعمالها، وفاتها نتيجة "جرعة زائدة" من المخدرات، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية. وجاء في البيان: "كانت شينا محبوبة للغاية وسنفتقدها بشدة".

عانت شينا من إدمان المخدرات، وتمكنت من التغلب عليه، حتى أن وفاة والدتها بعد عام من الإنتهاء من إعادة التأهيل، لم يجعلها تنتكس وحاولت ألا تدع هذه المأساة الشخصيةن تعيدها إلى الطريق المظلم في المخدرات مرة أخرى، وفقا لتصريحاتها إلى Pitchfork، في عام 2018.

بدأت شينا حياتها المهنية عارضة أزياء، وقد وقّعت عقد عمل مع Ford Models في عمر الـ14 عاماً، ثم إنتقلت بعد ذلك للعمل مع المنتج الموسيقي الراحل A$AP Yams، وعندما إنخرطت في فرقة الهيب هوب الأميركية A$AP Mob، بدأت شينا تتخذ طريقها كمغنية راب.

اشتهرت بأغنياتها، ومنها Selfie وGlen Coco، كما أصدرت أسطوانة مطولة (EP)، بعنوان I'm Not Here، ومجموعة أخرى من الأغاني، التي لاقت رواجاً كبيراً.





