تراند اليوم : بعد إليسا.. فنانة شهيرة: لماذا تخافون من إعلان ديناتكم.. المسيح قام

حالة من الجدل أثارتها الفنانة سيرين عبد النور، بعد أبداء إعجابها الشديد بالفنانة اليسا، لشجاعتها وجرأتها في إعلان ديانتها المسيحية.

قالت سيرين عبد النور، لـ إليسا، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر" :"انا فخورة فيكي وبإيمانك بزعل لما بشوف كتار من الفنانين والإعلاميين المسيحيين بيرضخو وبخافو ينزلو معايدة عتلانين هم الشتائم .. المسيح قام حبيبة قلبي والله يحميكي Folded hands #فصح_مجيد".

وكانت إليسا، قد غردت قائلة :"أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبو ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين اخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينن لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية".