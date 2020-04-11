تراند اليوم : فنانة شهيرة تفجر مفاجأة: أنا مسيحية ومتزوجة من مسلم منذ 7 سنوات

كشف الفنانة اللبنانية، مفاجأة من العيار الثقيل حيث قالت أنا مسيحية الديانة ومتزوجة من مسلم في مصر.



وقالت سماحة، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "٧ سنوات من حياتي الزوجيّة في مصر مع زوجي وليد، مسلم الديانة وأنا أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة.. لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف".

وتابعت قائلة: "إلى نفس القيم السامية: المحبّة، التسامح والعطاء.. عندما قرأ زوجي، أمسِ، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك ١٠٠ سبب لمناقشة ديني؛ فأنا لدي ٢٠٠ سبب لأناقش دينك!".

بينما اختتمت الفنانة كارول سماحة، حديثها قائلة: "فما الغاية من الدخول في متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟! ..

شكرا !!!!".