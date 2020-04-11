تراند اليوم : فيديو| مجنون "محمد رمضان" يعرض عليه التبرع بكليته



لاقى الممثل المصري، محمد رمضان، تفاعلاً واسعًا من جانب متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر مقطع ‏فيديو ظهر فيه وهو داخل حلبة الأسود.‏

وصاحب المقطع الذي نشر رمضان عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" مقطع صوتي لمهرجان "100 مسا" أغنيته الدعائية لفيلمه "الديزل" ‏الذي عُرض في 2018.

وكان أكثر ما لفت من بين التعليقات الكثيرة على المقطع، ما كتبه أحد متابعي "رمضان" معبرًا عن حبه الشديد له، إلى درجة انه عرض عليه أن يعطيه جزءًا من جسمه، قائلاً: "والله يا نجم النجوم بموت فيك ولو ‏طلب كليتي في يوم من الايام بعد الشر عليك اعطيهالك من حبي فيه والله يا نجم نفسي ابقي معاك في اي حاجه يا غالي انا ناس كتيره ‏بتقولي ان انا شبه حضرتك اوي وده شرف ليا طبعا والله فلو احتجتي في اي حاجه انا تحت امرك يا اسطوره بعرف اقلد حضرتك في ‏كل حاجه ثقه في الله حلمي هيتحقق".‏

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ورد رمضان عليه قائلاً: "بعد الشر عليك يا بطل، أنا بحبك أكتر".‏

‏ فيما علق آخر، قائلاً: "اخويا الغالي اللي أنا اموت عشانو في يوم من الايام لو طلب مني اي حاجة انا فداك ي اخويا والله كلامي ده جد اخويا الغالي اللي حلمي وطموحي معاه هوووووووووو".

ومن المقرر أن يعرض لـ "رمضان" مسلسل "البرنس" خلال شهر رمضان 2020، ‏والذي يشاركه فيه باقة من النجوم.