تشارك الفنانة فيفي عبده في الموسم الرمضاني الحالي ببرنامج "خلي بالك من فيفي"، والذي طرح البرومو الدعائي الخاص به على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"
تتسم طبيعة البرنامج بنوع المقالب المضحكة تقودها فيفي في حلقاته، ولم تكشف عن أي معلومات أخرى عن البرنامج.
يذكر أن "خلي بالك من فيفي" يعيدها إلىعالم البرامج في رمضان، بعد مشاركتها درامياً في مسلسل "مملكة الغجر" في الموسم الرمضاني الماضي مع الفنانة "حورية فرغلي"حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي"، من تأليف:محمد الغيطي، إخراج:عبد العزيز حشاد.
كانت هذه تفاصيل خبر على خطى رامز جلال.. فيفي عبده تدخل عالم المقالب ببرنامجها الجديد في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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