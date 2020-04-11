في ظل حالة اليأس والإكتئاب التي تخيم على العديد من الشعوب قامت الفنانة هند صبري بنشر فيديو إيجابي يوضح قرب إغلاق ثقب الأوزون. شرت هند الفيديو على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت على الفيديو " على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت على الفيديو " كورونا تُغلق ثقب الأوزون قريبًا.. أمل في وسط الظلام " الجدير بالذكر إن هند صبري شاركت العام الماضي في أكثر من عمل سينمائي شهدوا نجاح جماهيري كبير من بينهم الفيل الأزرق الجزء الثاني مع كريم عبد العزيز، الممر مع أحمد عز، الكنز الجزء الثاني مع محمد رمضان. Advertisements https://www.instagram.com/tv/B-1hmfmhcui/?igshid=n01154gle9ad&fbclid=IwAR0S9Lorj09TP0w_AJV5MRFy8LFGAnr_Qle-su2YTwEm3HD5ws83Ia5WXqs

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كانت هذه تفاصيل خبر في ظل تفشي كورونا.. هند صبري تنشر رسالة إيجابية لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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