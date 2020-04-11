فيديو.. برومو مسلسل "ليالينا" لـ غادة عادل وإياد نصار

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بدأت بعض قنوات التليفزيون بعرض الدعايات الخاصة بقائمة الدراما الرمضانية لعام 2020، بالإضافة إلى توافرها على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.
طُرح البرومو الدعائي الخاص بمسلسل "ليالينا"، للفنانة غادة عبد الرازق،والفنان إياد نصار، والذي تعود أحداثه لفترة الخمسينات ومااشتملت على أحداث سياسية وإجتماعية هامة.
يشارك في البطولة كلاً من "خالد الصاوي، صابرين، نورهان، منة عرفة، جيهان أنور"،
يذكر ان غادة قد شاركت سينمائياً من خلال فيلم "كازبلانكا" التي ظخرت فيه كـ ضيفة شرف مع أبطال الفيلم"أمير كرارة، عمرو عبد الجليل، إياد نصار"، وقد حقق إيرادات مالية ضخمة وصلت إلى أكثر من 67 مليون جنيه في العام الماضي.
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