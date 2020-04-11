فيديو..مي كساب تتخطى الـ 20 ألف مشاهدة بأغنية "إمتى" على "يوتيوب"

حصدت الفنانة مي كساب بأغنيتها الجديدة "إمتى" أكثر من 20 ألف مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان،توزيع:أوكا، بالإضافة إلى

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طرحها لأغنية "ماما فين"، التي حصلت على أكثر من نصف مليون مشاهدة، والتي قدمتها ضمن فعاليات احتفالات عيد الأم.

وفي نفس الياق قمت كساب لجمهورها حفل غنائي "أون لاين" على "يوتيوب"،تبعاً لمبادرة "خليك في البيت" للمساهمة في الترفيه عن جمهورها خلال فترة العزل المنزلي للوقاية من وباء كورونا لمستجد، وحصلت الحفلة على أكثر من 60 ألف مشاهدة.