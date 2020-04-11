فيديو..مي كساب تتخطى الـ 20 ألف مشاهدة بأغنية "إمتى" على "يوتيوب"

حصدت الفنانة مي كساب بأغنيتها الجديدة "إمتى" أكثر من 20 ألف مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان،توزيع:أوكا، بالإضافة إلى
وفي نفس الياق قمت كساب لجمهورها حفل غنائي "أون لاين" على "يوتيوب"،تبعاً لمبادرة "خليك في البيت" للمساهمة في الترفيه عن جمهورها خلال فترة العزل المنزلي للوقاية من وباء كورونا لمستجد، وحصلت الحفلة على أكثر من 60 ألف مشاهدة.
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