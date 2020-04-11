بعد افراغها محتويات الثلاجة.. نسرين طافش تتصدر محركات البحث

تصدرت الفنانة نسرين طافش محركات البحث عقب مشاركتها بفيديو على ألحان أغنية " خدت أية " لعبد الباسط حمودة وهي تعمل على تفريغ محتويات الثلاجة لتتناولها لتشارك الجمهور مشكلة كثرة تناول الطعام في وقت الحظر.

نشرت طافش الفيديو الخاص بها على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وحقق الفيديو مشاهدات عالية والكثير من التعليقات التي تشارك نسرين طافش أزمة تناول الكثير من الطعام، كما

علقت على الفيديو قائلة " اعترفوا على آخر الليل بهالحجر خدتو أية. "

يذكر أن نسرين طافش تحب مشاركة جمهورها العديد من الفيديوهات سواءً على تيك توك أو انستجرام بالأخص بعد انتشار فيروس كورونا واتجاه الكثير من الفنانين لتصوير فيديوهات على تيك توك.