سعد الصغير في قائمة الدراما الرمضانية بمسلسل "ولاد إمبابة"

يدخل سعد الصغير في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسله "ولاد إمبابة"، حيث عاد للساحة الدرامية من جديد بعد انشغاله في تقديم برامج المنوعات خلال المواسم الرمضانية الماضية.
يشارك في بطولة المسلسل "فريدة سيف النصر،غيمان السيد، سمير غانم، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، غادة نافع، شمس، مراد فكري صادق، من تأليف:أيمن بكري، إخراج:ممدوح زكي، تدور احداثه في إطار كوميدي، حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعند وصولهم لمرحلة الشباب يختلفون حول الورث.
شارك الصغير في رمضان الماضي من خلال مسلسل " 30 ليلة وليلة" من بطولة "بدرية طلبة، حسام داغر، وائل علاء، محمد رضا، بلال صبري"، من تأليف: بلال صبري، إخراج:إبرام نشأت.
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