إلهام علي تتصدر محركات البحث بعد الإعلان عن خطوبتها

تصدرت الفنانة السعودية إلهام علي محركات البحث عقب الإعلان عن خطبتها عن طريق الصدفة وذلك عن طريق بث مباشر عبر الإنستجرام حيث ردت على سؤال أحد المتابعين عن حياتها العاطفية لتكشف أنها مرتبطة بالفعل وأشارت الى يدها ليرى الجمهور خاتم الخطبة. حياتها العاطفية لتكشف أنها مرتبطة بالفعل وأشارت الى يدها ليرى الجمهور خاتم الخطبة. أكدت إلهام أنها وجدت الرجل المشابة لها فهو يشبهها في الأفكار والأراء والصفات وعبرت عن ذلك بأنها وجدت نسخة منها على هيئة رجل وأنهت كلامها متمنية التوفيق من الله. يشبهها في الأفكار والأراء والصفات وعبرت عن ذلك بأنها وجدت نسخة منها على هيئة رجل وأنهت كلامها متمنية التوفيق من الله. Advertisements يذكر أن إلهام علي ممثلة ومقدمة برامج بدأت حياتها في المسرح ومن ثم انتقلت للتلفزيون وتقديم البرامج.

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