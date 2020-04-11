تصدرت الفنانة السعودية إلهام علي محركات البحث عقب الإعلان عن خطبتها عن طريق الصدفة وذلك عن طريق بث مباشر عبر الإنستجرام حيث ردت على سؤال أحد المتابعين عنحياتها العاطفية لتكشف أنها مرتبطة بالفعل وأشارت الى يدها ليرى الجمهور خاتم الخطبة.
أكدت إلهام أنها وجدت الرجل المشابة لها فهويشبهها في الأفكار والأراء والصفات وعبرت عن ذلك بأنها وجدت نسخة منها على هيئة رجل وأنهت كلامها متمنية التوفيق من الله.
يذكر أن إلهام علي ممثلة ومقدمة برامج بدأت حياتها في المسرح ومن ثم انتقلت للتلفزيون وتقديم البرامج.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام علي تتصدر محركات البحث بعد الإعلان عن خطوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.