اسلام احمد محمد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد " جريمة في الساحل"

في الساحل الشمالي يثير حولها الغموض والإثارة.
أوشك الكاتب والسيناريست اسلام احمد محمد، علي الانتهاء من كتابة سيناريو فيلمه الجديد" جريمة في الساحل "، مشيرا الي انه انتهي من كتابة ما يقرب من 50% من الفيلم والفيلم أكشن رعب للكبار فقط يدور الفيلم حول جريمة قتل ارتكبت
وأكد اسلام احمد : ان الفيلم يدور في اطار الاكشن ويعتمد علي البطولة الجماعية من الشباب الصاعد ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ابطال الفيلمقريبأ جدا بعد عيد الفطر مباشرة والانتهاء من حظر التجوال.
كما يعقد عدة جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار علي كافه التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسمت التعاقد مع عدد من الممثلين بشكل رسمي للبدء في اعمال التصوير حيث مقرر عرضه اخر عام ٢٠٢٠ .
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