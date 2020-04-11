صورة.. بشرى تدخل السباق الرمضاني بمسلسل "القمر آخر الدنيا"

بدأت مرحلة الدعايا لمسلسلات وبرامج الموسم الرمضاني لعام 2020، وعرضت الكثير من القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعض من دعاياتها، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين للإعلان عن أعمالهم الخاصة في رمضان عبر حساباتهم الخاصة.

تلحق الفنانة بشرى بالسباق الرمضاني من خلال مسلسلها "القمر آخر الدنيا"، بمشاركة عدد من نجوم الدراما أبرزهم "مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف، هدى الإتربي، عمرو عابد"، ومن إخراج تامر حمزة، وتدور أحداث

المسلسل في إطار إجتماعي حيث تقوم بشرى بدور أم لطفلين وتواجه العديد من المشاكل الأسرية والإجتماعية بمفردها.

شاركت بشرى في رمضان الماضي مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل "عوالم خفية"، بجانب "رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام".