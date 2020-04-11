بدأت مرحلة الدعايا لمسلسلات وبرامج الموسم الرمضاني لعام 2020، وعرضت الكثير من القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعض من دعاياتها، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين للإعلان عن أعمالهم الخاصة في رمضان عبر حساباتهم الخاصة.
تلحق الفنانة بشرى بالسباق الرمضاني من خلال مسلسلها "القمر آخر الدنيا"، بمشاركة عدد من نجوم الدراما أبرزهم "مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف، هدى الإتربي، عمرو عابد"، ومن إخراج تامر حمزة، وتدور أحداثالمسلسل في إطار إجتماعي حيث تقوم بشرى بدور أم لطفلين وتواجه العديد من المشاكل الأسرية والإجتماعية بمفردها.
شاركت بشرى في رمضان الماضي مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل "عوالم خفية"، بجانب "رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. بشرى تدخل السباق الرمضاني بمسلسل "القمر آخر الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.