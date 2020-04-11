نجم "هاري بوتر" يُعلن حمل حبيبته منه

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل العالمي ​روبرت غرينت​ ان حبيبته حامل منه بطفلهما الأول، الأمر الذي شكّل مفاجأة غير متوقعة للجمهور.

روبرت ألكسندر غرينت هو ممثل ومنتج ايضا، اشتهر بتجسيده شخصية رون ويزلي في سلسلة أفلام ​هاري بوتر​. بدأ التمثيل لأول مرة في سن الحادية عشرة، اضافة الى مشاركته في عدد من المسرحيات المدرسية، كما انه كان غرينت على علاقة مع الممثلة الإنكليزية جورجيا غروم في عام 2011.

الجدير ذكره ان سلسلة أفلام هاري بوتر حققت شهرة كبيرة في العالم ومبالغ ضخمة للشركة المنتجة.

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