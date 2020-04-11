شيرين عبد الوهاب: "الناس اتغيرت"..وماذا عن صلاتها؟

ميرنا وليد - بيروت - رغم صعوية المرحلة التي نعيشها بسبب ​فيروس كورونا​، شكرت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ هذه الظروف، اذ انها أجلستنا في منازلنا وقرّبتنا اكثر من عائلتنا، مشيرة الى انها لا تحب التكلم عن صلاتها، باعتبارها انه أمر خاص بينها وبين الله.

وكتبت شيرين على صفحتها الخاصة: "أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا. أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا".

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