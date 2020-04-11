شادي فرح يطرح ترنيمة "خلصنا يا أبانا "..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني يوم أمس ترنيمة بعنوان "خلصنا يا أبانا "، ونشر فيديو الترنيمة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب شادي تعليقاً:"بهديكن ترتيلة "خلصنا يا أبانا " انشالله تعجبكن ... بدي اتشكر كتير المبدع ريمون الحاج لأن صوتي سجّلتو عالتلفون وبعتّو عالاستديو وهوّي اهتم بالباقي ..."

الترنيمة هي كلمات وألحان ​شادي فرح​، وتوزيع وتسجيل ريمون الحاج.

وجاءت الترنيمة في يوم الجمعة العظيمة الذي صادف يوم أمس للمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي.

وإنها ليست الترنيمة الأولى في مسيرة شادي فرح، حيث طرح في السابق ترنيمة لمار شربل، بعنوان "لعندك جايين".



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