بالفيديو - أمل حجازي ترنّم "يا مريم عليك السلام"

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة اللبناينة ​أمل حجازي​ التواصل مع محبيها وبعث الأمل في قلوبهم من خلال الترانيم والصلاة ونشرت عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ترنم فيه ترتيلة "يا مريم عليك السلام" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، الحان وموسيقى حسام الصعبي.

وسبق أن عبّرت أمل حجازي عن وجهة نظرها من تأثير الحجر المنزلي على الكرة الأرضية بسبب كورونا وقالت أمل حجازي، من خلال حسابها الرسمي : "الحياة التي نعيشها اليوم ترضي الله !بيوتنا نظيفة وطاهرة ..الطبيعة تتنفس من التلوث..صرف المال باعتدال دون الإسراف".

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