إبن محمد خيري يستذكره بهذه الكلمات المؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - عبر ​شريف خيري​ عن حزنه بسبب فقدانه لوالده الممثل المصري ​محمد خيري​ الذي توفي العام الماضي في 10 نيسان/أبريل.

وأعاد شريف نشر صورة لوالده حين احتفل بعيد ميلاده عام 2018، وكتب تعليقاً:"الله يرحمك ويغفر لك يا أبويا الغالي .. ٤/١٠ اول عيد ميلاد لك يمُر من غير وجودك يا حبيبي وصاحبي وابويا واخويا يا كل حاجه حلوه في حياتي الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يا أحن وأطيب خلق الله يا قلبي".

وكان قد غيب الموت الممثل المصري محمد خيري عن عمر يناهز الـ 77 عاما، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها استلزمت نقله إلى إحدى المستشفيات.

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