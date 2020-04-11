خاص الفن – ليليا الأطرش تجد حلاً للتغلب على الملل

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​ليليا الأطرش​ لموقع "الفن" أنها تفضل الالتزام بالحجر المنزلي في ظل انتشار وباء ​كورونا​ حول العالم، مشيرة إلى أن الروتين الذي ينتج عن ذلك قاتل وملل، ولكن "ما بيدي حيلة".

وأوضحت الأطرش أنها تلجأ إلى التواصل مع الناس عبر خاصية البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت المجال الى جميع المتابعين بالتواصل والغناء معها، ووجدت أن ذلك خلق مساحة للضحك والتسلية وقضاء وقت ممتع.

وبينت أن الصبر والتفاؤل هما الحلان الوحيدان في ظل هذه الظروف، ولا بد أن تنجلي هذه الغيمة السوداء لنعود ونعيش كما كنا سابقاً.

ويشار إلى أن ليليا الأطرش ستغيب هذا العام عن الدراما الرمضانية.

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