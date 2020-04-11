جاد خليفة يستقبل الربيع بـ "آخر شتي"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​جاد خليفة​ أغنية جديدة منفردة بعنوان "آخر شتي" من كلمات حسن زيتون خليل شعيب وألحان تركي وتوزيع مصطفى عبد الرضا. وطرحه جاد خليفة فيديو ليريكس عبر حساباته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية:"رجعت اكتب ذكريات ما قدرت أتغير معك حبراتي وجع دمعات وبكل دمعة بقشعك شو بيشبهك آخر شتي".

وسبق أن طرح الفنان اللبناني جاد خليفة أغنيتة "أنا بطريق" عبر يوتيوب من كلمات خليل روزا، ألحان كانزكي تير ومن توزيع مصطفى عبدالرضا وحققت نجاحاً مميزاً.

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