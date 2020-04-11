ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​ على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس، فيديو يظهر المسيح المصلوب، وأرفق الفيديو بصوته وهو يرنّم ترنيمة "اليوم علّق على خشبة" بشكل رائع وإحساس مؤثر.

وعلّق زين على الفيديو كاتباً:"نسجد لآلامك أيها المسيح .....صوتي وحياتي إلك يا ملك المجد".

وتشارك زين من خلال الفيديو مع متابعينه لحظات التأمّل والإيمان والصلاة.

وصادف يوم أمس يوم الجمعة العظيمة لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، بينما يوم الجمعة المقبل يوم الجمعة العظيمة لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو-بإحساس رائع..زين العمر يرنّم في الجمعة العظيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.