خاص الفن- هدى شعراوي تدافع عن الحيوانات الأليفة..وتستمر في "باب الحارة"

ميرنا وليد - بيروت - استنكرت الممثلة السورية ​هدى شعراوي​ الشائعات التي تقول إن الحيوانات تنقل ​فيروس كورونا​ المستجد، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية نفت ذلك.

وأكدت لموقع "الفن" أنها اعتادت ومنذ زمن تربية عدد كبير من القطط في منزلها، ووصفت الحيوانات الأليفة بالكائنات اللطيفة والتي تضفي على الإنسان شعوراً جميلاً.

درامياً، قالت شعراوي إنها مستمرة بتقديم شخصية "الداية أم زكي" في الجزء الحادي عشر من "​باب الحارة​"، لكن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا أجّل التصوير إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أن العمل سيكون حاضراً خلال رمضان بعد القادم.

كما أشارت إلى أنه من المفترض أن تطل خلال رمضان بمسلسل "​شارع سيكاغو​" في حال تم استكمال تصويره.

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