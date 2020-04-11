بالفيديو- متبرّع يهب كليته لمحمد رمضان.. ما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - يحرص الفنان المصري ​محمد رمضان​ على التواصل مع متابعيه عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة قرر نشر مقطع ‏فيديو ظهر فيه وهو مع الأسود.‏

ونشر رمضان فيديو مستخدمًا ضمنه مقطع صوتي لمهرجان "100 مسا" أغنيته الدعائية لفيلمه السابق "الديزل" ‏الذي عُرض عام 2018.

وتلقى رمضان تعليقًا من متابع يخبره مدى إعجابه به للدرجة التي تجعله يتبرع له بكليته قائلا: "والله يا نجم النجوم بموت فيك ولو ‏طلبت كليتي في يوم من الايام بعد الشر عليك اعطيهالك من حبي فيه والله يا نجم نفسي ابقي معاك في اي حاجه يا غالي انا ناس كتيره ‏بتقولي ان انا شبه حضرتك اوي وده شرف ليا طبعا والله فلو احتجتي في اي حاجه انا تحت امرك يا اسطوره بعرف اقلد حضرتك في ‏كل حاجه ثقه في الله حلمي هيتحقق".‏

ليرد محمد رمضان على تعليق متابعه قائلا: "بعد الشر عليك يا بطل، أنا بحبك أكتر".‏



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