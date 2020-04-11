عيد ميلاد نجل رامي مخلوف يستفز السوريين.. وصحافيون أجانب يجبرون “أنستغرام” على الاعتذار

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 أبريل 2020 04:16 مساءً - أثار تطبيق “إنستغرام” غضب ناشطين سوريين وعرب وأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو من حساب نجل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، علي مخلوف، على حسابها الخاص على المنصة، قبل حذفه بسبب حدّة الانتقادات.

وقبل أسبوع، نشر مخلوف مقطع فيديو على “إنستغرام”، يحتفل فيه بعيد ميلاده بالحجر الصحي بسبب “كورونا، وجذب نحو مليون ونصف مشاهدة وأكثر من ألفي تعليق.

واللافت كان احتفاله أمام قالب الحلوى، متحدثاً مع أصدقائه عبر ستة أجهزة تقنية مختلفة، ورأى الناشطون انه تعمّد ، إظهار حياة الرفاهية التي يعيشها، من منطلق “فائض القوة” أو ربما من الرغبة في التباهي بالثراء ما أثار استياء واسعاً.

وظهر مخلوف مرتدياً كمامة طبية، قبل أن يبدأ بإطفاء شموع الاحتفال عن طريق جهاز هوائي (سيشوار)، فيما أصدقاؤه يرددون أغنية “هابي بيرثداي تو يو”، وعلق على الفيديو في “أنستغرام” بعبارة” “مكافحة كورونا”.

في وقت تعيش فيه مناطق النظام ضائقة اقتصادية ومعيشة خانقة مع ترد في الخدمات، في حال وجودها، ما أدى لموجة تظاهرات نادرة ضد النظام في محافظة السويداء مطلع العام.

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الجدير بالذكر أن رامي مخلوف والد علي يعتبر واحداً من أثرى رجال سوريا، توازياً مع ازدياد الفروق الطبقية في المجتمع السوري بفعل الحرب الطويلة في البلاد وانهيار الطبقة الوسطى.

ويذكر أن حملة قام بها صحافيون وباحثون أجانب، أجبرت موقع “أنستغرام” على الاعتذار، بعدما أعاد نشر مقطع فيديو من حساب ابن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، علي مخلوف، في الحساب الخاص للمنصة، قبل حذفه.

وكان مدير “قسم مكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط”، تشارلز ليستر قد غرد على تويتر قائلاً:

“لمعلومات إنستغرام، موضوع هذا الفيديو هو ابن رامي مخلوف المعروف باسم رجل الأموال لبشار الأسد، والمعاقب دولياً منذ العام 2008، ووصل أبناؤه للثروة بالفساد الاستثنائي، وجرى تمكينهم من قبل نظام الحرب الإجرامي الأكثر شهرة في التاريخ الحديث”.