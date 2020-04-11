رانيا يوسف بإطلالة جديدة مع كلابها

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 03:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة لها مع كلابها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت رانيا يوسف، في الصورة، وهي تركب دراجة هوائية وتحمل كلب في يدها وتضع اخر في السلة وعلقت كاتبة: “الكلب هو الكائن الوحيد على الارض الذي يحبك اكثر مما تحب نفسك”.
وكانت رانيا يوسف قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو لجرو مطالبة من متابعيها مساعدتها في احتيار اسم له.
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