إعلامي شهير يعلن إصابته بفيرسو كورونا

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 03:56 مساءً - أعلن الإعلامي السوري ” موسى العمر ” والمقيم في لندن في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعلاج بالوقت الحالي .

وذلك بعد عودته من زيارة لأحد الدول الخليجية التي لم يكشف عن إسمها وهو ما أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين .

فكتب موسى العمر في تغريدته : ” بعد أن وصلت لندن ب 10 أيام قادما من الخليج قبل إغلاق المجالات الجوية بدأت أعاني آلاما وأوجاعا شديدة توزعت على جسدي مع درجات حرارة عالية ” .

وتابع : ” تم إسعافي للمشفى ليخبرني الأطباء الخميس قبل ٨ أيام أن كوفيد 19 تمكن مني .. أقاومه وأخضع للعلاج وبدأت أتماثل للشفاء و الحمد لله على كل حال ” .

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وجاءت تعليقات بعض المتابعين متسائلة عن الدولة التي سافر إليها من دول الخليج والبعض تنبأوا بإنها قطر ليخرج موسى العمر بتغريدة أخرى نافيا ذلك .

فكتب قائلا : ” لم آت من قطر فقط للعلم ” .