مشاجرة بين سيدة كويتية ووافدين سوريين تنتهي بطعنها لهم

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 03:56 مساءً - نشرت جريدة ” الأنباء ” الكويتية خبرا وفقا لمصدر أمني يفيد بتلقي عمليات وزارة الداخلية بالكويت بلاغا حول وقوع مشاجرة وطعن في إحدى مناطق محافظة حولي .

حيث أقدمت سيدة كويتية على طعن وافدين من الجنسية السورية .. وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين السيدة الكويتية مع وافد سوري وقامت بتوجيه طعنات إليه بالسكين .. وعند تدخل وافد سوري آخر تلقى أيضا طعنات فيما أصيبت هي الأخرى خلال المشاجرة وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى .

وعن دوافع السيدة للقيام بذلك ذكرت وسائل إعلام كويتية أن السبب من وراء ما حدث هو خلافا ماليا بينهم .. بينما تحدثت وسائل إعلام أخرى أن الدوافع والأسباب مازالت مجهولة وتم التحفظ على السيدة الكويتية وبدأ الأمن الجنائي في التحقيق بالواقعة .