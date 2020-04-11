زكي فطين عبدالوهاب يهاجم عادل إمام: لم يقدم جديدًا من 2006

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان والمخرج زكي فطين عبدالوهاب، حالة جدل واسعة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، وذلك بعد انتقاده للفنان الكبير عادل إمام.

وقال في تدوينته، إن أخر أدوار عادل إمام القوية كان منذ عام 2006 من خلال فيلم “عمارة يعقوبيان” ‏وأنا شخصيا ليا أدوار متكررة ومتشابهة كتير .. لأني مش نجم صف أول .. هي دي الأدوار اللي بتتعرض عليا يا إما مفيش ‏شغل.. وبقيت حبيس دور” رجل الأعمال الفاسد” وماعنديش رفاهية الاختيار”.‏

وأضاف: “إنما النجم في السنوات الأخيرة .. بقى هو اللي بيختار عناصر العمل من كتاب لمخرج لترشيحات الأدوار التانية.. بقى هو ‏المسئول الأول والأخير .. وده مجرد رأي”.

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وعاد ورد على الهجوم الذي تعرض له من قبل بعض متابعيه قائلًا: “الناس اللي بيقولوا إني بهاجم الفنان عادل إمام.. أنا انتقدت أدواره في الفترة الأخيرة لأنها متشابهة.. فده مش هجوم .. ورأيي ‏الشخصي إنه يتمتع بـ”كاريزما” قوية وده سبب استمراره على الساحة”.‏

وأضاف: “وأرى أن أهم أعماله فيلم ” الحريف” للراحل ” محمد خان” ومجموعة أفلام الثنائي الأستاذ وحيد حامد والأستاذ شريف عرفة .. ‏وأتمنى لمسلسل “فالنتينو” أن يكون على نفس المستوى اللائق بتاريخ ” عادل إمام” .. وده مجرد رأي”.‏

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها زكي فطين عبدالوهاب، النجوم فسبق وهاجم الفنان عمرو دياب، والذي وصف أعماله الفنية بأنها مكررة وخالية من التجديد ونفس الألحان التي يقدمها الآن سبق يقدمها منذ 30 عامًا.