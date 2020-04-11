سر دموع تامر عاشور على المسرح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري تامر عاشور، عددًا من أسراره الشخصية ويومياته في العزل المنزلي الذي يلتزم به العديد من نجوم الفن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تامر عاشور، قال خلال لقائه في برنامج “من غير كورونا” والي يبث مباشر على صفحات قنوات dmc والحياة وcbc وON عبر موقع فيس بوك، إنه يحرص على مقابلة أصدقائه قبل موعد الحظر، إلا أنه من الممكن أن يستمر في قضاء الليلة معهم حتى الصباح، موضحًا أنه يستمتع بصحبتهم في لعب البلايستيشن، أو عزف الموسيقى، أو التحدث في مواضيع مختلفة، معلقًا: “بنبدع”.

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كما رد على التعليقات الساخرة التي يتناولها رواد مواقع التواصل عنه مؤكدًا أن الكوميكسات الساخرة التي يتم تناولها عنه لا تتسبب له في أي إزعاج على الإطلاق، وإنما تضحكه دائمًا، موضحًا أن شخصيته مرحة جدًا في الحقيقة ولا تمت للنكد والحزن بأي صلة.

وعن سبب ظهور الدموع في عينيه على المسرح أكد أنه يعاني من حساسية في عينيه من الضوء، ولذلك فمن الممكن أن تدمع عينيه أثناء وقوفه على خشبة المسرح، إلا أنه يتم التقاط بعض الصور في ذلك الحين، ليتم استخدامها كمادة للسخرية، معلقًا: “والله ما ببقى بعيط”.

من ناحية أخرى قدم الفنان المصري حفلًا غنائيَا ضخمًا عرض مباشرة لجمهوره بمصر ومختلف الدول العربية داخل بيوتهم وفي أماكن إقامتهم عبر قناته الخاصة علي يوتيوب وصفحته علي “فيس بوك ” وذلك مساء يوم الجمعة 27 مارس وكان أول لنجوم الذين دعوا حفلات عى “يوتيوب”.