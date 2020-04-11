من الحجر المنزلي.. شيرين عبدالوهاب تعطي درسا عن فضل الخشوع في الصلاة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، بسلسلة تغريدات عن التغيرات التي حدثت معها بعد الحجر الصحي بالمنزل، وذلك لحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت في تغريدتها: «أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا.. أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا».

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وأضافت: «ساعات لما كنت بصلي كنت بحس إني بعمل الواجب أو أسرح في الصلاة أنا هعمل غداء إيه النهاردة، بس الواحد لما بيقف قدام ربنا ويركز في الكلام اللي بنقوله زي ما بنقول في الفاتحة “الرحمن الرحيم” هو فعلا رحمن وحنين وأحلى حاجة في الدنيا».

وتابعت: «زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشفني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي».

واختتمت تغريدتها قائلة: «أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب والسنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة. ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده».