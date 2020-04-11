حقيقة إصابة مساعدة منى زكي بفيروس كورونا

قبل ساعات، انتشر العديد من الأخبار تتحدث عن إصابة مساعدة الممثلة منى زكي بفيروس كورونا وتوقيف تصوير مسلسل منى “تقاطع طرق” ووضع فريق العمل في الحجر الصحي.

إلا ان الممثل أحمد حلمي زوج الفنناة منى زكي، نفى إصابة المساعدة وأكد في تصريح خاص لـ “اي تي بالعربي” أنهم بصحة جيدة وأن منى وأولاده يعيشون حياتهم بطبيعة وأن الأخبار المنتشرة غير صحيحة.

كما نفى مؤلف ومخرج العمل تامر محسن الخبر وقال “ان الأخبار غير صحيحة”.

مسلسل “تقاطع طرق” بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد وغيرهم. تأليف وإخراج تامرمحسن، الذي استأنف التصوير بأستوديو الأهرام، بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا. فهل سينافس المسلسل في السباق الرمضاني أو لن يلحق صناعه من اكمال التصوير وتسليم الحلقات في الوقت المناسب؟