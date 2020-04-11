أحدث ظهور لـ رامى جمال على إنستجرام

نشر الفنان رامى جمال صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: منور يافنان - احلى رامى - فين الحفلة. ويذكر أن حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، 20 مليونا و695 ألف مشاهدة، مقتربة من 21 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي. أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي. قد يهمك أيضا: رامي جمال يشكر زوجته وأصدقائه بعد الاحتفال بألبومه الجديد رامي جمال وزوجته يحتفلان بالألبوم الجديد مع ريم البارودى وإيمان العاصى

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