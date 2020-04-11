حفل غنائي للفنان على الحجار عبر قناة وزارة الثقافة

تبث وزارة الثقافة غدا (الأحد) حفلا غنائيا للنجم على الحجار، وذلك عبر قناتها على اليوتيوب ضمن المبادرة التي أطلقتها برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ويغنى على الحجار خلال الحفل مجموعة مختارة من اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها، يا مصري ليه ، يا طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، على قد ما حبينا ، عارفه ، بوابة الحلوانى ، حرماً يا سيدى وغيرها .

ويسبقه فى السادسة مساء العرض المسرحى " أليس فى بلاد العجا ئب" والذى يوجه رسالة للأطفال تحثهم على ضرورة السعي لتحقيق الاحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم .

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